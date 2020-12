Prejuízo de 91 milhões de euros obriga Real Madrid a novo corte salarial

O Real Madrid prepara-se para avançar com um novo corte salarial. Depois de na época passada o clube ter chegado a acordo para uma redução de 10% - o que terá significado um corte de 45 milhões de euros -, o Real Madrid necessita de outra intervenção, avança o 'AS' relativamente ao orçamento para a época 2020/2021 que deverá ser aprovado este domingo e que prevê um prejuízo de 91 milhões de euros.





Sem adeptos nos estádios, devido à pandemia, e com as despesas a aumentar - massa salarial terá subiu dos 411 milhões de euros para os 448 milhões - está claro para o clube que é preciso novo 'esforço'. "Está prevista a realização de uma ação de redução salarial para mitigar o impacto da perda de receita", refere o relatório económico.As receitas caíram 25% em dois anos, mas as despesas continuam a aumentar. Segundo o jornal 'AS', as negociações com os jogadores do plantel às ordens de Zidane estão apenas a começar. Segundo as contas da época passada, o Real Madrid pagou 301 milhões de euros em salários da equipa principal.