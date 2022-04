Preparador pessoal revela segredos de Modric: nem a cerveja está proibida

Apesar dos seus 36 anos - já a caminhar para os 37 -, Luka Modric tem sido um dos destaques da temporada do Real Madrid e aquilo que mais tem impressionado é mesmo a sua capacidade e disponibilidade física, pouco comuns para quem tem a sua idade. Os anos não parecem sentir-se nas pernas do croata, que na terça-feira, por exemplo, foi capaz de aguentar o duelo com o Chelsea até ao final do prolongamento, quase como se ainda fosse um jovem. O segredo é muito trabalho, mas há outros aspetos a jogar a favor do médio croata, como explicou ao jornal 'Jutarnji' o preparador físico que o acompanha há vários anos."A chave do êxito é que o mantemos numa forma constante, sempre entre os 85 e 100%. Por isso consegue não só aguentar 90 minutos, como também 120 em alta intensidade. E daí ser um dos jogadores com menos lesões. Antes de cada treino e jogo faz meia hora com bandas elásticas. Os seus músculos ficam mais soltos, como se tivesse molas no corpo. E, claro, faz sempre uma recuperação depois do jogo", explicou Vlatko Vucetic.Ora, essa recuperação envolve vários aspetos, mas sem uma rigidez extrema. Até uma cerveja ou duas podem entrar nesse plano. "Tendo em conta a hora de final do jogo, provavelmente ter-se-á deitado depois das 3 da madrugada. Nenhuma saída é fatal. Necessitas de oxigenar-te, libertar as coisas negativas do corpo. Beber uma cerveja ou duas depois do jogo pode ser algo positivo, porque uma baixa percentagem de álcool relaxa-te e a cerveja tem ingredientes positivos. Depois disso, necessitas dormir um pouco, fazer um treino ligeiro para começar a recuperação metabólica, para começar a oxigenar o sangue e eliminar o que há de negativo no corpo", explicou Vucetic, que para lá de ser treinador pessoal de Modric é também professor na Faculdade de Cinesiologia da Universidade de Zagreb.Nada escapa ao olhar do especialista, inclusive a forma como o médio correu no prolongamento do jogo com o Chelsea. "A economia de corrida manteve-se igual durante todo o jogo. Correu sempre com a parte frontald o pé e o centro de gravidade estava na posição correta. Enquanto continuar a ser reativo na parte frontal do pé, o risco de lesão é muito menor. Quando os jogadores começam a mudar a técnica de movimento, quando aumenta a concentração de lactato, isso nota-se pela posição dos pés, do corpo. Isso viu-se em alguns jogadores na terça-feira, começaram a carregar os músculos num ângulo totalmente diferente e isso aumenta o risco de lesões".Modric não está imune a eventuais lesões, mas há pequeno aspetos que vão contribuíndo para que se mantenha saudável. E aí a nutrição também assume papel fundamental. "É importante que o cozinheiro viva com o Modric, porque a nutrição é uma parte incrivelmente importante na carreira de um atleta de elite. Tens de escutar o teu corpo e ter uma pessoa que o possa reconhecer. Além disso, o álcool, ao contrário de alguns jogadores, é consumido em quantidades verdadeiramente mínimas, já que ele é um homem muito responsável nesse sentido. Ele conta-me regularmente o que faz, mesmo quando, ainda que raramente, não faz rigorosamente nada. A honestidade completa é importante na nossa relação".A caminho dos 37 anos - celebra-os a 9 de setembro -, Modric sabe que não poderá jogar para sempre, mas na ótica de Vucetic o médio ainda pode aguentar mais duas ou três épocas ao alto nível. "Trabalhámos juntos há seis anos, o que demonstra a sua disponibilidade para trabalhar. Ele pode jogar assim mais dois ou três anos. Enquanto estiver disposto a sacrificar a sua vida privada e submeter-se ao treino, poderá suportar estes esforços. Não é algo fácil, é um grande sacríficio, não é fácil ser atleta de elite e durar tanto".