Presidente do Real Madrid volta a investir em Portugal

A construtora ACS, que é liderada por Florentino Pérez (na foto), vai reforçar a aposta no negócio de residências para idosos, com a abertura de seis lares este ano. Na mira do presidente do Real Madrid está Espanha e Portugal, sendo que em território luso está prevista a abertura de um novo espaço, desta vez em Cascais, avança o El Economista.Este novo lar de idosos marca o terceiro em Portugal, somando-se aos já existentes em Fátima e em Lisboa, inaugurados em 2017 e 2019, respetivamente. Será gerido pela Clece, filial do grupo espanhol dedicada a esta área de negócio.O grupo espanhol prevê assim aumentar a sua carteira de residências séniores em 30% para 25 unidades. Atualmente, o grupo gere 19 espaços deste género, sendo a maioria em território espanhol.As primeiras das seis novas residências deverão ser na cidade espanhola Valladolid, onde já detém cinco, e a segunda em Palencia, onde detém duas.