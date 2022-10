Presumível autor do assalto a casa de Benzema em janeiro foi detido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A polícia espanhola prendeu o presumível autor do assalto a casa de Karim Benzema , durante o jogo entre Real Madrid e Elche, a 22 de janeiro último. A investigação continua aberta, pelo que não se devem descartar novas detenções.O detido foi localizado na madrugada desta quinta-feira em La Junqueraé e trata-se de um cidadão francês nascido em 2000 e sem antecedentes criminais em Espanha. Depois de ter passado à disposição da autoridade judiciária, foi-lhe decretada a entrada na prisão.A investigação, realizada em colaboração com a polícia francesa depois da emissão de um mandado de detenção europeu, arrancou a 23 de janeiro, após ser feita uma denúncia de um roubo violento na casa de Benzema, em Madrid, no qual foram roubados alguns bens.