PSG disposto a abrir cordões à bolsa por Sergio Ramos: os números são uma loucura

O Paris Saint-Germain está disposto a abrir os cordões à bolsa para contratar Sergio Ramos, segundo avança o jornal espanhol 'AS'. O central do Real Madrid, clube com o qual tem contrato até 2021, ou seja em janeiro poderá assinar por outro clube como jogador livre, parece ser alvo de interesse pelos campeões franceses que estão dispostos a pagar cerca de 20 milhões de euros por ano, livres de impostos, num contrato de 3 temporadas.





De acordo com a publicação espanhola, o Real Madrid não estará disponível para oferecer a Sergio Ramos mais do que um ano de contrato, renovável anulamente, com o central a manter o salário de 12 milhões de euros, ao contrário do pretendido pelo internacional espanhol, que pretende assinar pelo menos por duas temporadas, até 2023.O PSG quer então aproveitar o 'desacordo' negocial entre Sergio Ramos e a formação merengue para se intrometer e desviar o central espanhol de 34 anos para a capital francesa.O 'AS' refere ainda que o PSG não formalizará a proposta antes de 1 de janeiro, data a partir da qual o espanhol será livre para negociar. No entanto, Sergio Ramos continua a dar prioridade ao Real Madrid e mesmo com uma proposta salarial inferior, diz a publicação, o central escolheria renovar com a formação merengue, caso esta avance com um contrato de dois anos.