Rafa Benítez e a passagem pelo Real Madrid em 2015/16: «Cristiano Ronaldo não estava feliz»

Rafa Benítez teve uma curta passagem pelo Real Madrid em 2015/16, tendo deixado o clube espanhol após 17 vitórias, cinco empates e três derrotas em 25 jogos. Em entrevista à 'Marca', o técnico espanhol, que acabou por ser substituído por Zinedine Zidane, recordou essa época."Essa etapa foi melhor do que as pessoas pensam. Eu e os meus adjuntos continuamos a pensar que não nos deixaram ganhar. E eu explico: quando saímos, estávamos apurados na Liga dos Campeões. A saída da Taça foi um erro administrativo. E estávamos a dois pontos do Barcelona no campeonato, com um jogo a menos. Ou seja, o Real Madrid aproveitou-se de uma equipa que estava bem trabalhada por nós e, no final, conquistou a Liga dos Campeões", referiu."A equipa estava bem fisicamente e tínhamos dados que provavam isso. Ainda tínhamos o recorde de 8-0 ao Malmö na Liga dos Campeões. Ganhámos 10-2 ao Rayo Vallecano. Não estava assim tão mau, mas aproximaram-se as eleições e não se podiam cometer muitos erros", acrescentou o treinador espanhol, de 62 anos, que contou ainda que Cristiano Ronaldo não estava contente nos merengues."Além disso, Casillas saiu, Sergio Ramos queria ir-se embora, Cristiano Ronaldo não estava feliz... havia, muitos problemas anteriores que nós assumimos, porque estávamos lá. No final, as segundas voltas do Real Madrid e das minhas equipas, em geral, são boas", afirmou.