Raúl recorda estreia pelo Real Madrid: «O meu pai não conseguia comer uma colher de sopa»

Raúl González, mítico avançado do Real Madrid, contou como foi a reação do seu pai quando descobriu que o filho se ia estrear pela equipa principal dos merengues. No 3.º episódio do documentário 'A lenda blanca', o espanhol lembra que nesse mesmo jogo, frente ao Saragoça, falhou "tantas ocasiões" que pensou que não teria mais nenhuma oportunidade."Estava com o fato de treino da equipa principal quando o meu pai chegou do trabalho, e ele perguntou-me o que estava a fazer com aquilo, se ia jogar pela equipa B no domingo. Foi aí que lhe disse que ia com a primeira equipa. Lembro-me que nesse dia comemos sopa, e ele foi incapaz de levar uma colher à boca", contou, bem-humorado.O espanhol, que atualmente comanda o Real Madrid Castilla, a segunda equipa dos merengues, revelou que sentiu alguma "incerteza" no dia do encontro. "Estava a viajar no autocarro a caminho de Saragoça e sabia que ia ser titular. Adormeci, e o Jorge [Valdano] pensou que era nervosismo, mas os nervos só chegaram no dia do jogo. Sentia incerteza relativamente ao que se ia passar. Tive muitas ocasiões, todas muito claras, e falhei todas... pensei que não me iam dar outra oportunidade. Felizmente, continuaram a confiar em mim, e no jogo a seguir contra o Atlético Madrid consegui resolver", confessou.