Real Madrid 'à míngua': Zidane chama apenas 13 jogadores de campo para defrontar Getafe

Entre lesionados e jogadores infetados com covid-19, Zinedine Zidane teve uma verdadeira dor de cabeça para fazer a lista de convocados do Real Madrid para o jogo de amanhã com o Getafe: o treinador dos merengues chamou apenas 13 jogadores de campo e três guarda-redes.





Carvajal e Sergio Ramos (lesão e covid), Varane (covid), Lucas Vázquez, e os castigados Nacho e Casemiro para lá de Mendy que se juntou agora aos indisponíveis devido a "uma sobrecarga da coxa da perna esquerda", desfalcam - e de que maneira - o Real Madrid.Courtois, Lunin e Altube;: Éder Militão, Marcelo, Odriozola e Chust;: Kroos, Modric, Valverde e Isco;: Benzema, Asensio, Vinícius Júnios, Mariano e Rodrygo