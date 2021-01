Real Madrid ajuda a retirar neve das ruas espanholas

José Luís Martínez-Almeida, presidente da Câmara Municipal de Madrid, confirmou este domingo que o Real Madrid disponibilizou a maquinaria utilizada na remodelação do Santiago Bernabéu para ajudar a retirar a neve das ruas da capital espanhola.

"Estamos a trabalhar com aproximadamente 135 máquinas que estão nas ruas de Madrid neste momento, uma ação que conta com mais de 6.000 trabalhadores. Confiamos no trabalho e esforço de todos, e neste sentido devo também agradecer o esforço que tem sido feito desde o setor privado com todo o tipo de ajuda fornecida ao município", começou por dizer José Luis Martínez-Almeida, em declarações citadas pela imprensa espanhola.

As imagens impressionantes que chegam de Madrid: já há quem faça esqui nas avenidas



As imagens impressionantes que chegam de Madrid: já há quem faça esqui nas avenidas

"Vou colocar um exemplo específico que são precisamente as obras que se estão a realizar no Santiago Bernabéu. O Real Madrid e as empresas contratadas colocaram imediatamente à disposição do município todas a maquinaria presente nessas obras de reforma do estádio, o que nos permitiu começar ainda ontem a retirar [a neve] na zona do Paseo de la Castellana", acrescentou.