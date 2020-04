Real Madrid aponta a Haaland e Mbappé: o plano para voltar a liderar mercado

O Real Madrid já definiu as suas grandes contratações para 2020 e 2021: Haaland e Mbappé, respetivamente. Segundo o jornal 'Marca', estes são os dois nomes desejados pelo presidente, Florentino Pérez, para oferecer ao técnico Zidane ,e segundo circula nos corredores do Santiago Bernabéu, o objetivo "é difícil mas não impossível".





A prioridade para a próxima época é o norueguês Erling Haaland que, após se ter destacado no Red Bull Salzburgo, já é um dos nomes mais cobiçados da Europa fruto das exibições no Borussia de Dortmund onde contabiliza 12 golos em onze jogos oficiais. Tendo em conta que o jovem de 19 anos foi contratado no último mercado de inverno, os dirigentes do clube merengue sabem que terão de abrir os cordões à bolsa e pagar a cláusula de 75 milhões de euros. O grande problema é que o atacante já tem outros tubarões interessados, e com a mesma disponibilidade financeira para pagar este montante.O segundo alvo é Mbappé, o jovem avançado do PSG que é desejado em Madrid...mas em 2021. Neste processo o Real Madrid já conta ter alguma margem negocial pois o jogador termina contrato em 2022, e este é um trunfo importante na mesa das negociações. Outro factor decisivo é Zidane, um técnico que Mbappé já elogiou publicamente e que poderá ser muito importante em convencê-lo a mudar-se para Espanha.Confirmando-se este plano de ataque, o Real Madrid mantém assim o seu plano de contratar, pelo menos, uma grande estrela do futebol mundial por ano. Neste caso há a registar que são dois jovens com grande margem de progressão mas que já deram provas na Champions e em dois dos campeonatos mais competitivos da Europa.