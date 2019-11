Real Madrid blinda Federico Valverde com cláusula astronómica

A viver um grande momento no Real Madrid, com mês e meio de futebol de alto nível que o colocou praticamente com o estatuto de imprescindível para Zinedine Zidane, o jovem Federico Valverde parece finalmente estar a justificar a aposta dos merengues, mas também a compensar toda a confiança depositida no início da temporada, altura na qual, segundo aponta a 'Marca', o clube da capital prolongou o seu vínculo até 2025.Nessa renovação, o conjunto de Madrid não fez a coisa por menos e decidiu colocar uma cláusula de rescisão astronómica ao miúdo uruguaio de 21 anos: 750 milhões de euros. Um valor elevadíssimo, em teoria inalcançável por nenhuma equipa rival dos merengues, e que serve também para demonstrar a tal confiança num jogador que chegou a Espanha em 2016 proveniente do Peñarol.Valverde, refira-se, tem até ao momento 12 partidas disputadas, contando já com 854 minutos de utilização, um registo já bastante próximo daquele que assinou em 2018/19, onde chegou aos 979 no total da temporada. A juntar a tudo isto acrescentou ainda dois golos, diante de Real Sociedad e Eibar.