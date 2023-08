Real Madrid coloca Di María entre as lendas do clube e o argentino reage assim

Ángel Di María reagiu esta sexta-feira ao facto de o Real Madrid o ter incluído na secção das lendas do clube no seu site oficial. Numa 'storie' publicada no Instagram, o avançado do Benfica colocou um emoji a fazer um coração com as mãos - como costuma fazer nas celebrações dos seus golos - juntamente com uma publicação da 'TyC Sports' a informar da decisão do clube espanhol.Recorde-se que Di María representou o Real Madrid entre 2010 e 2014, período no qual conquistou um campeonato espanhol, uma Supertaça, duas Taças do Rei e ainda uma Liga dos Campeões pelos merengues.