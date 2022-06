Real Madrid contrata Tchouaméni ao Monaco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Real Madrid anunciou este sábado a contratação do médio internacional francês Aurélien Tchouaméni, que alinhava no Monaco, tendo assinado um contrato de seis anos com o clube campeão espanhol e europeu.

"Aurélien Tchouaméni é o novo jogador do Real Madrid. O médio de 22 anos, que jogava no Monaco, é internacional francês, tendo ganho a Liga das Nações em 2021. O nosso clube contrata um dos futebolistas com mais presente e futuro na Europa", refere o clube em comunicado.

Os valores da transferência não foram revelados, mas a imprensa internacional avança que o Real Madrid terá investido cerca de 80 milhões de euros, mais 20 ME em objetivos que podem ser atingidos, na contratação de Tchouaméni.

O médio, que fica vinculado aos merengues nas próximas seis temporadas, será apresentado na terça-feira, após a realização dos exames médicos.

Tchouaméni, formado no Bordéus, foi contrato pelo Mónaco em janeiro de 2020 a troco de 20 ME. Na época que agora terminou, o médio alinhou em 50 jogos nas diferentes competições, com cinco golos apontados e três assistências.