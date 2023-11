Real Madrid desiste em definitivo de Mbappé

O Real Madrid desistiu por completo da tentativa de contratação do avançado do Paris Saint German, Kylian Mbappé, devido a aspetos desportivos, económicos e sociais, revelou a 'Cadena SER'.Mesmo com a possibilidade de chegada a custo zero do avançado, por terminar contrato no final da presente temporada, o clube merengue ainda teria gastos consideráveis, nomeadamente no salário, que rondaria os 20 milhões/época, além de um elevado prémio de assinatura."Dadas as informações recentemente divulgadas e publicadas por diversos meios de comunicação, nas quais se especulam sobre alegadas negociações entre o jogador Kylian Mbappé e o nosso clube, o Real Madrid gostaria de afirmar que esta informação é completamente falsa e que tais negociações não ocorreram com um jogador que pertence ao PSG", afirmou o Real em comunicado.De resto, o clube espanhol tem optado por uma política de contratações de futebolistas mais jovens, ainda que Mbappé tenha apenas 24 anos (fará os 25 no próximo mês).