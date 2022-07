Real Madrid é líder de vendas de camisolas na Europa

O Real Madrid é líder absoluto na venda de camisolas na Europa, de acordo com um estudo recente, divulgado pelo jornal 'Marca', esta quinta-feira. Na época passada o clube espanhol atingiu os 3,3 milhões de euros na 'Amazon'. Este lucro aumentou a faturação do clube espanhol em 400%, face ao ano de 2018.Perante estes dados, a Kiliagon, divisão global do Grupo Labelium, focado a 100% na 'Amazon', divulgou os resultados de vendas de merchandising na 'Amazon' das quatro principais Ligas da Europa, nomeadamente Espanha, Itália, Inglaterra e França, onde as receitas anuais atingem os 12,3M€.O sucesso dos clubes de futebol consegue-se também na venda de produtos oficiais, como é o caso das camisolas. De acordo com os dados de faturação da venda de merchandising, o Real Madrid foi a equipa com maior lucro anual, seguindo-se o PSG, com faturação de 2,2 milhões de euros, após a contratação de Lionel Messi, no verão passado. O argentino permitiu que a equipa francesa encaixasse 41M€ em merchandising, durante a época passada. Segundo dados oficiais do clube, mais de um milhão de camisolas foram vendidas pela primeira vez, das quais 60% com o número 30, de Messi.O Milan, vencedor da Serie A, fecha o pódio, tendo faturado cerca de 1,5M€ em camisolas em 2021/22. De referir ainda que no 6.º lugar deste ranking surge o Barcelona - o único clube espanhol, juntamente com o Real Madrid, entre os 10 clubes que mais venderam camisolas - com uma faturação de 700 mil euros.A análise da 'Kiliagon' baseou-se ainda em duas equipas que tiveram sucesso desportivo na última época: Milan - campeão italiano e Real Madrid - campeão espanhol e europeu. Para tal, foi feita a comparação entre as duas semanas anteriores e as duas semanas que sucederam à conquista da Liga dos Campeões por parte dos merengues e ao triunfo do formação italiana na Serie A. A avaliar pelas três principais palavras-chave com os maiores volumes de pesquisa, o Milan teve um aumento de 231% nas vendas de merchandising, ao passo que o Real Madrid apresentou um crescimento de 166%.