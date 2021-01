Só problemas para o Real Madrid: neve e protocolo do Covid deixam jogadores fechados no hotel

Tudo corre mal ao Real Madrid por estes dias. Depois dos percalços na viagem para Pamplona, onde ontem empatou a zero com o Osasuna, a equipa merengue não pode agora regressar a casa, devido ao encerramento do aeroporto de Barajas. O país vive os efeitos da tempestade Filomena e a capital está parada, por causa da neve.





A equipa fez de tudo para viajar este domingo, mas sem sucesso. "Não serão realizadas chegadas até que se reorganizem as programações na origem", informou a AENA, uma entidade equivalente à ANA em Portugal.Aliás, a saída do avião da equipa de Barajas - depois de quatro horas de espera - já deu origem a críticas. "Saiu num momento de transição entre a suspensão definitiva dos voos. Foi uma decisão do piloto, que entendia que havia condições de segurança para a descolagem", disse o ministro dos transportes, José Luis Ábalos.A equipa vai ter, assim, de passar mais uma noite em Pamplona. Segundo revelou fonte do clube ao jornal 'As', os jogadores não podem sair do espaço onde pernoitaram, devido ao protocolo da covid-19. Ontem não puderam fazer o habitual trabalho de recuperação, fizeram apenas exercícios de ativação muscular.Não está colocada de parte a hipótese de o Real Madrid viajar diretamente para Málaga, onde quinta-feira defronta a meia-final da Supertaça com o Athletic Bilbao.