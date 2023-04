Real Madrid faz poupanças com Champions à vista

Três dias depois do triunfo (4-0) no Camp Nou, o Real Madrid recebe hoje o Villarreal. E com o duelo da Champions, com o Chelsea, já na quarta-feira, Ancelotti prepara-se para poupar alguns jogadores. Os veteranos Kroos, Modric e Benzema são fortes candidatos a ficar a descansar, e o próprio técnico fez questão de salientar que o trio continua em grande e que não irá parar por aqui. "Penso que estarão aqui na próxima época", afirmou.