Real Madrid já escolheu sucessor de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti estará de saída do Real Madrid no final da época para assumir o comando da seleção brasileira e, por isso, os merengues estão já a trabalhar no mercado em busca de um sucessor para um dos treinadores mais bem sucedidos da sua história. Muitos nomes têm circulado para esse cargo, falou-se de que Raúl seria um substituto lógico - por estar a comandar o Castilla -, mas a Radio Marca adianta esta segunda-feira que o próximo técnico dos merengues será Xabi Alonso.De acordo com a informação adiantada por Matias Prats no programa Marcador, o nome do atual treinador do Bayer Leverkusen, também um antigo jogador do clube, é o primeiro (e único) na lista do Real Madrid e a informação não podia ser mais clara. "Tenho 100% de certezas de que Xabi Alonso será treinador do Real Madrid no próximo ano", garantiu Prats, ainda que, em seguida, coloque algum travão nessa mesma frase: "Podem passar-se muitas coisas, mas no dia de hoje o Real Madrid tem o Xabi Alonso escolhido."Xabi Alonso, refira-se, começou a sua carreira como treinador precisamente nas camadas jovens do Real Madrid (nos Sub-14), antes de assumir a Real Sociedad B entre 2019 e 2022. No ano passado deu o salto para a Bundesliga, onde comanda o Bayer Leverkusen com um percurso bastante positivo até agora. De momento é 2.º na tabela, com os mesmos pontos do líder Bayern Munique.