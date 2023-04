Real Madrid muito perto de contratar jovem pérola do Celta de Carlos Carvalhal

Com a temporada de 2022/23 a chegar ao fim, o Real Madrid já se encontra focado em renovar a equipa para a próxima época. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', os merengues já acertaram com o Celta de Vigo os detalhes da transferência de Gabriel Veiga, jovem médio de apenas 20 anos que esta temporada tem dado nas vistas na equipa orientada pelo português Carlos Carvalhal.

A mesma fonte acrescenta que o encontro entre as duas equipas, no último sábado, que terminou com um triunfo dos merengues por 2-0, serviu como ponto de partida para os presidentes dos dois clubes se sentarem à mesa para discutirem os detalhes da transferência do jogador, que deverá permanecer no Celta de Vigo na próxima temporada.

Com contrato até 2026 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, Gabriel Veiga deverá transferir-se para o Real Madrid apenas em 2024/25, com o clube madridista a assumir o valor da cláusula, mas pagando-a em prestações.