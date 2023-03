Real Madrid não quer José Mourinho

José Mourinho não faz parte dos planos de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para substituir Carlo Ancelotti, que é apontado à seleção do Brasil. A 'Marca' desmente a 'Cadena Cope' e garante que o técnico da Roma não é um nome em cima da mesa apesar da relação de amizade com o líder diretivo, com quem mantém contacto, e da empatia com os fãs dos merengues. O Special One dirigiu o Real Madrid entre julho de 2010 e julho de 2013, tendo vencido a La Liga (2011/12), a Taça do Rei (2010/11) e a Supertaça (2012).