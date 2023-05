Real Madrid negoceia Jude Bellingham

O Real Madrid já começou as negociações com o Borussia Dortmund por Jude Bellingham, tendo como trunfo o 'sim' do jogador inglês, garante o 'As'. O jornal espanhol conta que os merengues acordaram as condições com o médio de 19 anos no final de abril e vão agora tentar convencer os alemães a baixar os 150 M€ pedidos. A intenção é oferecer 100 M€, mais 20 a 30 M€ em variáveis. A meio do duelo com o Man. City na Liga dos Campeões, o Real recebe hoje o Getafe. O título é uma miragem, mas os blancos não querem deslizar, já que em caso derrota... o Barcelona sagra-se campeão no sofá.