Real Madrid nos 'quartos' da Taça do Rei mas em negociações para... adiar o jogo

Apesar de ter garantido um lugar nos quartos-de-final da Taça do Rei esta quinta-feira, ao bater o Elche (2-1) com uma reviravolta já no prolongamento, o Real Madrid está, segundo o 'AS', em negociações com a Federação Espanhola para adiar a próxima eliminatória da competição, onde não poderá contar com Casemiro, Éder Militão, Vinicius Júnior, Rodrygo (Brasil) e Valverde (Uruguai), que estarão ao serviço das respetivas seleções na quarta-feira, dia 2 de fevereiro, data prevista para o encontro, e na qual também se joga a qualificação para o Mundial'2022.A mesma fonte avança que a formação da capital espanhola deverá obter resposta esta sexta-feira, e que caso esta seja negativa, tentará "negociar com a Federação Brasileira para que liberte os quatro jogadores em causa, uma vez que o Brasil já se qualificou para o Mundial'2022".Por outro lado, os merengues não devem ter a mesma sorte com o caso de Valverde, que tem duas partidas decisivas ainda por jogar ao serviço do Uruguai, frente a Paraguai e Venezuela.