Real Madrid 'obrigado' a emitir comunicado sobre Florentino Pérez

O Real Madrid divulgou este sábado um comunicado no qual esclarece que Florentino Pérez não está a ponderar deixar o clube, isto numa altura em que nas redes sociais se multiplicavam rumores nesse sentido."Perante os rumores que surgiram nas redes sociais de que o presidente Florentino Pérez estaria a ponderar deixar a presidência do clube, o Real Madrid quer esclarecer que esses rumores são rotundamente falsos e obedecem a alguns interesses que nada têm a ver com a realidade", pode ler-se no comunicado.