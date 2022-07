Real Madrid oficializa saída de Luka Jovic para a Fiorentina

O Real Madrid confirmou esta sexta-feira que chegou a acordo com a Fiorentina para a cedência a titulo definitvo do avançado sérvio Luka Jovic. O avançado sérvio deixa assim o Real Madrid e assina por duas temporadas com a formação de Florença. Não foram revelados pormenores dos valores envolvidos na operação, mas a imprensa adianta que a transferência se fez a custo zero, com os merengues a reservarem 50% de uma futura venda."O nosso clube agradece o seu trabalho e dedicação durante o tempo em que esteve no Real Madrid, onde ganhou 1 Champions League, 2 Ligas Espanholas e 2 Supertaças de Espanha. O Real Madrid deseja o melhor ao jogador e à sua família nesta nova etapa das suas vidas", finaliza o clube espanhol.