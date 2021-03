Real Madrid pagou 1 milhão de euros a Ronaldo, Roberto Carlos e Raúl e não foi para jogar

O 'Football Leaks' revelou que o Real Madrid contratou os brasileiros Ronaldo e Roberto Carlos, em 2016, como embaixadores do clube, e o espanhol Raúl, em 2017, como adjunto do diretor geral, e que cada um deles recebeu um milhão de euros por ano. A informação foi divulgada em Espanha pelo 'Infolibre', diário que pertence ao consórcio EIC - European Investigative Collaborations, a rede de meios através dos quais têm sido reveladas as informações do 'Football Leaks'.



Ronaldo neste momento é presidente e dono do Valladollid; Raúl dirige o Castilla e Roberto Carlos mantém o posto de embaixador dos merengues, além de ser também comentador da televisão do clube.





A contratação de Ronaldo, revela o mesmo jornal, fez-se sem contrato laboral, por questões fiscais. Já no caso de Roberto Carlos, o clube teve de ceder parte da verba acordada por ordem de um tribunal de São Paulo, que requereu o dinheiro para pagar a pensão de alimentos de dois dos seus nove filhos.