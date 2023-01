Real Madrid perdeu e protagonizou um feito nunca visto na história do clube

?? H I S T Ó R I C O ??



El partido oficial número 4.436 en la historia del Real Madrid es el PRIMERO del conjunto blanco en sus 121 años de historia sin un solo jugador español en el once inicial. pic.twitter.com/C9p27GGUnj — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 7, 2023

Para lá de ter representado uma derrota comprometedora na corrida pelos primeiros lugares, o desaire do Real Madrid em casa do Villarreal marcou também um facto histórico para o clube da capital. É que, pela primeira vez em 121 anos (desde que foi fundado, portanto), o Real Madrid apresentou-se em campo sem ter um espanhol no seu onze inicial. O facto incrível foi detetado pelo especialista em estatísticas MisterChip, que apontou este jogo como sendo o 4436.º da história centenária do clube da capital.Na ausência de espanhóis, Carlo Ancelotti colocou no seu onze inicial jogadores sete nacionalidades distintas, com os franceses a destacarem-se com três elementos (Mendy, Tchouameni e Benzema). Seguiram-se os alemães (Kroos e Rudiger) e brasileiros (Vinicius e Militão), com dois, ao passo que Croácia (Modric), Bélgica (Courtois), Áustria (Alaba) e Uruguai (Valverde) deram um jogador cada.Note-se que os merengues acabaram com dois espanhóis em campo, já que Lucas Vázquez e Marco Asensio foram lançados na segunda metade pelo técnico Ancelotti.