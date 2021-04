Real Madrid sente efeitos da crise: Florentino corta prémios aos jogadores

O jornal espanhol 'Marca' explica este sábado que o Real Madrid não vai pagar prémios à equipa este ano pela conquista de títulos, à semelhança do que sucedeu na época passada. A crise financeira em que o clube se encontra mergulhado obriga à tomada de medidas drásticas.





A equipa luta nesta altura com o Atlético Madrid pela conquista do campeonato, mas os jogadores já sabem que se conseguirem levar a melhor sobre os colchoneros não vão ganhar mais por isso. A pandemia e a falta de público nas bancadas deixou os merengues numa situação aflitiva. Mesmo disputando as meias-finais da Liga dos Campeões...A direção está a negociar com vários jogadores a baixa dos salários e por isso entendeu que não fazia sentido pagar prémios nas atuais circunstâncias.Recorde-se que Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, é um dos impulsionadores da Superliga Europeia, projeto que diz ser essencial à sobrevivência de muitos clubes.