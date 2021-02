Real Madrid quer convencer Dortmund a vender Haaland inclundo Jovic e Mariano no negócio

O Real Madrid faz contas às finanças para avançar para a compra de Erling Haaland no próximo verão, mas o clube merengue sabe que garantir o passe do avançado holandês do Borussia Dortmund não vai ser pêra doce. E muito menos barato.





Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', no Santiago Bernabéu estima-se que a operação possa custar mais de 100 milhões de euros. Seriam 90 milhões para o Dortmund e outros 20 em comissões e bónus. Quando se transferiu do Salzburgo para a Alemanha, o pai do jogador embolsou 8 milhões e o empresário outros 15. De uma transferência de 43 milhões o clube austríaco recebeu apenas 20.E para tentar baixar o valor pedido pelo Dortmund, explica o 'Mundo Deportivo', os merengues vão tentar incluir no negócio os passes de Jovic e Mariano, dois jogadores que não entram nos planos de Zidane e que podem interessar aos alemães.Segundo o mesmo jornal, Florentino Pérez não quer entrar em loucuras e se o presidente do Real Madrid perceber que os valores assumem proporções desmesuradas, desiste do negócio.