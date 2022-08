Real Madrid quer ver-se livre de Mariano e coloca-o no mercado... de borla

Aterrou em Espanha em 2018 para reforçar o Real Madrid, foi avisado de que seria última opção e mesmo assim... recusa sair. A situação de Mariano Díaz, avançado dos merengues, continua a causar alguma apreensão no seio da formação espanhola, que ainda procura colocação - até de borla - para um jogador que... rejeita sair a todo o custo.Mariano voltou ao Real Madrid em agosto de 2018 - depois de ter passado boa parte da formação no clube - proveniente do Lyon, tendo custado 21,5 milhões de euros. À data, a contratação do espanhol tinha como objetivo colmatar a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, fazendo com que Mariano se tornasse no principal suplente de Karim Benzema.Ora, a estratégia não saiu como o Real Madrid a planeou: o jogador nunca se afirmou verdadeiramente, nem como segunda opção, na equipa principal dos merengues - onde apontou 12 golos em 73 jogos -, e desde 2019 que esta insiste na sua saída. Neste mercado de verão, que está a cerca de uma semana do fecho, avança a 'Marca' que foram vários os clubes da LaLiga que já tentaram garantir a contratação de Mariano, entre os quais o Rayo Vallecano, mas sempre sem sucesso.Apesar de não pensar em rescindir o seu contrato, o Real Madrid já deu todas as indicações de que se pretende 'livrar' do avançado, e optou mesmo por colocá-lo no mercado... de borla.