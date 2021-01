Real Madrid teve Mbappé na mão em 2017 mas deixou-o escapar

O jornal 'As' escreve esta terça-feira que o Real Madrid teve quase tudo certo para a compra do passe de Mbappé ao Monaco, mas que o negócio não se concretizou e o jogador - agora pretendido pelos merengues - acabou por assinar pelo PSG.





Em 2017 José Mourinho, então treinador do Manchester United, quis comprar Gareth Bale, só que Florentino Pérez não quis vender o passe do avançado galês.Os merengues perderam a oportunidade de vender Bale por um bom preço, ao mesmo tempo que decorria a negociação para a aquisição de Mbappé, jogador revelação do Monaco. O PSG também o queria mas o jovem Kylian tinha as paredes do quarto forradas com pósteres de Cristiano Ronaldo e outros jogadores do Real Madrid; era fácil perceber qual era a sua vontade.Mas acabou por ir para o PSG. Na primeira época jogou emprestado e na segunda o clube parisiense pagou 180 milhões de euros pelos direitos do jogador. O Real Madrid tinha feito marcha-atrás.Na altura o Real Madrid fez saber que o jogador não tinha ido para o Santiago Bernabéu devido ao elevado salário que exigia (12 milhões de euros limpos por época), mas uma revelação posterior da Football Leaks mostrou que o clube espanhol tinha chegado a acordo com o Monaco a 20 de julho por 180 milhões, mas o valor subiu para 214 milhões quando os dois clubes se deram conta que em Espanha teria de ser pago um imposto de 34 milhões pela transferência, valor que nenhum dos clubes queria assumir.O Real Madrid teve o 'pássaro na mão', mas não quis desfazer-se de Bale. E com Cristiano Ronaldo e Benema na equipa, Florentino Pérez achou que o ataque estava bem servido, pelo que deixou fugir Mbappé para o PSG.