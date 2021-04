Real Madrid vai a votos: Florentino Pérez convoca eleições para a presidência

O Real Madrid anunciou esta quinta-feira, em comunicado oficial divulgado no site do clube, que Florentino Pérez pediu a convocação de eleições para a presidência e conselho de administração dos merengues.





"O Presidente, ouvido o Conselho de Administração realizado hoje, e de acordo com o artigo 38 alínea b dos estatutos do Real Madrid CF, solicitou à Junta Eleitoral que inicie o procedimento da convocação de eleições para a presidência e o Conselho de Administração", pode ler-se no documento.Florentino Pérez, recorde-se, está a cumprir o seu quinto mandato à frente do Real Madrid.