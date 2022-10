Real Madrid vai avançar com oferta por Endrick

O Real Madrid vai chegar-se à frente e fazer uma oferta por Endrick, jovem pérola do Palmeiras de Abel Ferreira. De acordo com a manchete desta sexta-feira do jornal ‘Marca’, o campeão europeu enviou olheiros ao Brasil já com a decisão de avançar para a contratação.O atacante, de apenas 16 anos, fez história e tornou-se esta semana no jogador mais jovem de sempre a marcar com a camisola do Verdão. No entanto, apenas poderá rumar à Europa em 2024/25, quando completar 18 anos. A cláusula de rescisão está fixada nos 60 milhões de euros.