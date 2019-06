Real Madrid vai ter equipa feminina na próxima época

O Real Madrid é um 'tubarão' no mundo do futebol masculino, mas não vai ficar por aqui. Segundo o diário 'As', o clube merengue já assegurou uma equipa de feminina para a próxima temporada.





O clube madrileno deverá comprar o espaço do CD Tacón por 500 mil euros, uma vez que a equipa acabou de subir à Liga Iberdrola. No entanto, o clube de Hortaleza não confirma nem desmente o possível negócio.O clube merengue precisa de um lugar na Primeira Divisão e caso não consiga fechar negócio com o CD Tacón, deverá tentar comprar a propriedade do Madrid CFF, mas ainda não terá existido qualquer contacto com o presidente do clube, Alfredo Ulloa.