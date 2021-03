«Regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid seria um risco»

Os adeptos do Real Madrid continuam a sonhar com o regresso de Cristiano Ronaldo - ainda mais depois de todos os rumores de insatisfação do internacional português na Juventus, aos quais CR7 já deu resposta... em campo -, mas Rivaldo considera "um risco" esse mesmo regresso.





"Devemos reconhecer que aquele CR7 que saiu do Real Madrid há uns anos não é o mesmo de agora. Claro que vai continuar a marcar muitos golos e a fazer a diferença, mostrando a sua enorme determinação em campo, mas pode ser demasiado exigente nesta fase da carreira. Se as coisas não lhe saem bem, o seu status como ídolo sai beliscado", afirmou o antigo internacional brasileiro à Betfair.Mas prosseguiu: "Agora que com Laporta [novo presidente do Barcelona] parecem ter crescido as possibilidades de Messi ficar, seria fantástico reunir Messi e Cristiano na liga espanhola mais uns anos. Primeiro, seria emocionante não só para os clubes mas para todo o mundo, pasra os adeptos do planeta inteiro. Espanha podia recuperar um pouco da sua magnitude, passando à frente da Premier League, Bundesliga ou Serie A".