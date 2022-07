Renovação de Benzema prioritária para o Real Madrid

Karim Benzema, avançado que dispensa apresentações, tem contrato com o Real Madrid até 2023 e Florentino Pérez pretende renovar com o francês por mais um ano (2024), segundo o diário espanhol ‘AS’.O goleador francês de 34 anos acaba de completar a melhor época da carreira com 44 golos em 46 jogos, 27 dos quais no campeonato, tendo sido crucial para a conquista da 35ª Liga espanhola, competição onde foi o melhor marcador. Pela seleção francesa apontou ainda seis golos em 10 jogos, pelo que está na pole position para vencer a Bola de Ouro.Longe de perder eficácia com a idade, Benzema tem aperfeiçoado o faro para o golo, que combina com uma preparação física levada ao pormenor.Como Record já noticiara, aquando da sua oficialização como jogador dos cityzens, Haaland perfila-se como o substituto ideal do francês –que em 2024 terá 36 anos- devido ao valor acessível que tem na cláusula de rescisão com o Manchester City.