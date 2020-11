Responsáveis do Real Madrid perplexos com atitude de Isco

O médio espanhol Isco já terá informado a direção do Real Madrid para o facto de querer sair no mercado de inverno, uma atitude que deixa os responsáveis merengues perplexos.





"No verão não atendeu o telefone e agora...", segundo a 'Marca' esta é das frases mais ouvidas em Valdebebas nos últimos dias, já depois de ter sido divulgado pelo mesmo jornal a intenção de Isco deixar o clube da capital espanhola.A mudança de atitude do médio espanhol apanhou a direção do Real Madrid de surpresa, depois de no mercado de verão terem tido alguns contactos por Isco. No entanto, na altura, o jogador recusou transferir-se.No entanto, algo terá mudado. Isco foi 'apanhado' a queixar-se da pouca utilização, críticas que não terão agradado a Zidane - apesar do treinador ter afrmado que essas só mostravam a ambição do jogador -, aumentando assim o ambiente de crispação Também os adeptos não terão gostado de ver Isco questionar as opções do técnico e mais uma vez atiraram-se ao médio espanhol, acusando e insultando a companheira Sara Sálamo de ser uma das responsáveis pelo mau momento.