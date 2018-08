Pouco depois do duelo com o Manchester United, a imprensa espanhola deu conta do ' desaparecimento' súbito de Julen Lopetegui das redes sociais , com as suas contas no Twitter e no Instagram a serem eliminadas. Na altura, o 'AS' revelou que tal decisão se prendia com o facto de o treinador querer focar-se nos trabalhos de pré-temporada, mas o 'Mundo Deportivo' adianta que a verdadeira razão pode ser outra... e envolve Cristiano Ronaldo.Em causa terá estado um 'retweet' feito pelo técnico do Real Madrid, no qual os jornalistas são visados pelas suas constantes perguntas sobre Ronaldo. "Muito grande o nosso míster @Julenlopetegui na conferência de imprensa de hoje. E que chatos são alguns jornalistas com as perguntas sobre CR", podia ler-se no 'tweet' que alegadamente Lopetegui republicou e que até gerou reações positivas. Ora, apesar das reações positivas, esta ação naquela rede social terá motivado a saída do espanhol das redes sociais, provavelmente por ter recebido algum tipo de feedback negativo...