Riquelme sobre Toni Kroos: «Parece o Federer, pode ir para casa sem tomar banho»

Juan Román Riquelme, antigo futebolista argentino, atual presidente do Boca Juniors, elogiou a equipa do Real Madrid numa entrevista ao canal TNT, particularmente Toni Kroos e Jude Bellingham.



"Gosto do Kroos, gosto do Bellingham...", começou por dizer o antigo craque, de 45 anos, que jogou no Barcelona. "O Kroos é o mais parecido ao Federer a jogar ténis. Podem jogar à bola e ir para casa sem tomar banho. É uma coisa incrível. Ele joga a bola, o tipo não se atira para o chão, não se suja, não transpira."



E prosseguiu: "O Bellingham é muito bom. São jogadores de um nível fabuloso. Por que razão alguns têm tanto reconhecimento e outros não? O Carvajal não tem o reconhecimento que merece e estará entre os melhores laterais direitos da história do Real Madrid."