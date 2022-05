Rodrygo e a vitória do Real Madrid: «Estávamos mortos mas o meu primeiro golo levantou-nos»

Autor dos dois golos que possibilitaram a ida do jogo para prolongamento, Rodrygo foi um dos heróis do, depois da notável recuperação diante do Manchester City, no jogo de ontem, no Santiago Bernabéu. Horas depois do encontro o avançado brasileiro prestou declarações ao jornal 'Marca', onde se congratulou com o desfecho da partida."Que pensei quando o Ancelotti me mandou entrar? Que podia mudar outra vez a história e ajudar a minha equipa. Mas marcaram-nos um golo e estávamos mortos, pode-se colocar as coisas desta forma... Depois, no minuto 89, o meu primeiro golo levantou-nos e uns dois minutos depois marquei o segundo. Foi uma noite mágica.""Não posso mentir, parecia impossível. Pensei que estávamos fora, mas depois do primeiro golo comecei a acreditar. Nem tive tempo de acreditar muito porque logo a seguir marquei o segundo. Estou muito feliz por estar na final, é a minha primeira final da Champions. Estou a cumprir um sonho de criança", acrescentou o jovem brasileiro.Para o sonho ficar completo, Rodrygo só pensa em ganhar a final, diante do Liverpool. "Espero que em Paris também possa ajudar a equipa de alguma forma e que possamos ganhar a Champions."