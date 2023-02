Rodrygo esteve perto de rumar ao Barcelona: «Tinha tudo acertado...»

Rodrygo ingressou no Real Madrid no verão de 2019, mas o destino do internacional brasileiro esteve perto de ser outro. Em entrevista ao 'Goal', o avançado, de 22 anos, recordou o momento em que soube do interesse dos merengues e revelou que chegou a ter tudo acertado com... o Barcelona."Quando o meu pai me deu a notícia. Eu conto sempre esta história: tinha duas camisolas, um do Barcelona e outra do Real Madrid e tinha que escolher. Foi uma escolha muito fácil para mim, mas como estava tudo acertado com o Barcelona foi uma surpresa para mim. Não esperava o interesse do Real Madrid. Foi um susto, mas um dos momentos mais felizes da minha vida", contou Rodrygo.Já sobre o facto de Ancelotti ser opção para o cargo de selecionador brasileiro, o avançado lembrou que é algo novo na canarinha, mas diz ficar feliz se acontecer. "Tenho uma relação muito boa com Ancelotti, ele ajuda-me muito e dá-me muitos conselhos. Não sei o que está a acontecer, não falo com ele sobre este assunto, mas se ele for treinador da seleção eu ficaria muito feliz também. Nunca tivemos um treinador estrangeiro, seria uma coisa nova, mas não sei", admitiu.