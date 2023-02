Rodrygo regressa aos treinos do Real Madrid e perto de ser 'reforço' para duelo com Barcelona

Rodrygo regressou esta terça-feira aos treinos do Real Madrid e tem boas possibilidade de estar apto para o jogo da 1.ª mão das 'meias' da Taça do Rei entre os merengues e o Barcelona, que se disputa na quinta-feira (20 horas).O internacional brasileiro realizou trabalhos físicos e com bola, mostrando estar a recuperar bem da contusão no glúteo esquerdo que sofreu no encontro da Liga dos Campeões com o Liverpool e que o afastou do dérbi com o Atlético Madrid no domingo. Caso volte a treinar sem problemas amanhã, Rodrygo deverá fazer parte das opções de Carlo Ancelotti para o clássico espanhol.