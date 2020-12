Rodrygo sofre grave lesão e vai estar três meses de fora

Confirmaram-se as piores previsões. O brasileiro Rodrygo sofreu uma grave lesão no jogo com o Granada, disputado na quarta-feira, e vai desfalcar o Real Madrid pelo menos por três meses. Segundo o comunicado dos merengues, o jovem canarinho, de 19 anos, sofreu uma lesão muscular no tendão do bicep femoral direito, uma lesão que o obrigará a passar um longo período de recuperação.





A verdade é que lesões normalmente nunca aparecem num bom momento, mas para Rodrygo pior timing era impossível. Isto porque estava a viver os seus melhores dias desde que chegou a Madrid, consolidando-se como aposta de Zidane nas últimas partidas. Agora com esta pausa forçada, o brasileiro terá de lutar de novo por ganhar uma posição no onze assim que recuperar, batalhando para tal como Hazard, Asensio; Vinicius e Lucas Vázquez.