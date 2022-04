Ronaldo: «Benzema merece a Bola de Ouro, digo-o há uns anos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Karim Benzema é neste momento um dos jogadores em melhor forma à escala global e, na opinião de Ronaldo Nazário, se há jogador que merece a Bola de Ouro nesta fase... é o francês. O antigo avançado deixou rasgados elogios ao francês e ainda considerou que o Real Madrid, pela história que tem na prova, é favorito a conquistar a Liga dos Campeões.

"O Real Madrid é favorito na Liga dos Campeões. Não está a passar uma boa fase, mas tem uma boa relação com esta prova e, além disso, tem no banco o Ancelotti, que é um dos melhores do Mundo. O Benzema? Merece a Bola de Ouro! Digo-o há uns anos e criticaram-me, mas merece-o, é um grande avançado", elogiou o brasileiro, em declarações à Sky Italia.

Benzema, recorde-se, leva esta temporada 37 golos marcados em 38 jogos. Onze deles foram na Champions, prova na qual nos últimos dois jogos conseguiu dois hat trick (diante de Chelsea e Paris SG).