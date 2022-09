Rudiger: «Pepe foi a minha grande referência no Real Madrid, sempre quis ser como ele»

Antonio Rudiger deixou rasgados elogios a Pepe, que vê como uma referência no futebol, e revelou mesmo que "sempre quis ser como ele", em entrevista aos alemães do 'Sport1'."Pepe foi a minha grande referência no Real Madrid, sempre quis ser como ele. Costumava ver vídeos em que ele desarmava os adversários. Eu ainda era jovem e queria mostrar a todos que também podia ser tudo. Isso estava na minha cabeça. Era incrível o quão bom era Pepe. Não só no desarme, como também na preparação do jogo. Hoje em dia, todos no Real Madrid dizem-me que ela era realmente muito calmo fora do campo", contou o central dos merengues, que falou ainda de como foi tomar a decisão de rumar a Madrid neste verão."Só havia duas opções para mim: ou fico no Chelsea ou vou para Madrid. A Alemanha não era uma opção séria. No fim de abril, tornou-se algo realmente concreto. No entanto, antes de tudo ficar fechado, o meu irmão enganou-me um bocado. Defrontámos o Real Madrid nos 'quartos' da Liga dos Campeões. Após a derrota na 1.ª mão, ele disse-me: 'Toni, não sei se isto ainda se vai concretizar. Na 2.ª mão tens de dar tudo para seguir em frente'. Fiquei destroçado, mas isso motivou-me", afirmou.Numa longa conversa com a estação televisiva germânica, Rudiger abordou também a mentalidade vencedora que se sente no Real Madrid. "A força do clube é enorme. Do lado de fora podes imaginar, mas experienciar mesmo é algo completamente diferente. Quando olho para Luka [Modric], Toni [Kroos] ou Karim [Benzema], estão tão relaxados que para eles até uma final é a coisa mais normal do mundo", confidenciou.