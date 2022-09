«Se não marcas 10 golos por época...»: a 'ameaça' de Ancelotti a Valverde que... resultou

Aos 24 anos, Fede Valverde está a viver o melhor arranque de temporada desde que chegou ao Real Madrid, já com três golos em apenas sete jogos. Um registo que já supera aquilo que fez na época passada, quando apenas por uma vez marcou, e que, a brincar, Carlo Ancelotti atribuiu esta quarta-feira, após o triunfo sobre o RB Leipzig , a uma espécie de ameaça que fez ao uruguaio."Parecia-me estranho o facto de no ano passado ter apenas marcado um golo. Disse-lhe 'se não marcares pelo menos dez golos numa temporada vou rasgar o meu cartão de treinador'. Hoje [ontem] até marcou com a esquerda, coisa que nunca o vi fazer", disse, entre risos, o técnico italiano.A ameaça terá sido certamente na brincadeira, mas a verdade é que resultou totalmente. Os três golos no registo assim o comprovam, sendo que o último, diante dos alemães, abriu caminho a uma suada vitória por 2-0.