Bale: «Se no início da carreira me tivessem oferecido tudo o que conquistei, tinha-lhes arrancado a mão»

Gareth Bale está livre para assinar por qualquer clube, após ter terminado contrato com o Real Madrid, mas o futuro é algo que não o preocupa para já, como revelou o galês na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da Liga das Nações entre País de Gales e Holanda."Não estou muito preocupado. O ideal é estar a jogar para chegar em grande forma [ao Mundial], mas também sinto que nunca vou perder a qualidade com bola. Só sei que vou de férias, nem tive tempo de pensar nisso. Preciso de tempo para pensar no que será melhor para mim, para a minha família e para os meus filhos. Espero que possa resolver isso no verão", frisou o extremo, de 32 anos.Bale recordou ainda o início de carreira. "Quando comecei era apenas um miúdo da Withchurch High School. Se, no início da minha carreira, me tivessem oferecido tudo isto que conquistei, tinha-lhe arrancado a mão. É claro que melhoras à medida que envelheces e os teus objetivos e ambições mudam, mas se tivessem oferecido isto antes da minha estreia profissional, 99,9% das pessoas teriam aceite. Espero colocar outra cereja no topo do bolo", frisou, em referência à qualificação do País de Gales para o Mundial 64 anos depois.O internacional galês lembrou ainda as oito épocas em que vestiu a camisola dos merengues e lamentou que a imagem que passou não ter sido a melhor."Este tipo de perceção influenciou-me negativamente. As pessoas pensam que jogo muito golfe e na realidade não jogo. As pessoas pensam que me lesiono muito, mas não é bem assim. Mas isso já é passado. Houve bons e maus momentos, mas o futebol é assim. Agora tenho tempo para pensar no que fiz. Antes de deixar o Real Madrid, tive um ou dois dias para refletir. Realmente não posso sentir-me mal depois de ter vencido cinco Ligas dos Campeões com o Real Madrid", apontou Bale.