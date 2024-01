Será que é desta? Franceses dizem que Mbappé vai reforçar Real Madrid no final da época

EXCL: ?? #Liga |



?? Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine ??



?? Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français



Avec @sebnonda https://t.co/utOlZ1dfgD pic.twitter.com/zrohH6MIs9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 7, 2024

Uma das maiores novelas do mercado, daquelas que com vários capítulos, pode estar perto de chegar ao fim. E com final feliz. Segundo o jornalista Santi Aouna, do Foot Mercato, Kylian Mbappé chegou finalmente a acordo com o Real Madrid e será jogador dos merengues a partir de julho, altura na qual fica livre de contrato com o Paris SG.Não se conhecem detalhes salariais, mas o certo é que hoje a imprensa francesa dizia que a proposta merengue era bem mais baixa do que aquela que tinha sido apresentada há dois anos.