«Sergio Ramos está a arrepender-se, era uma lenda do Real Madrid e saiu pela porta de trás»

José María Gutiérrez, antigo jogador do Real Madrid, considerou no programa 'El Chiringuito de Jugones' que Sergio Ramos cometeu um erro ao não aceitar renovar com o Real Madrid por um ano. O central espanhol rumou ao PSG mas as coisas não estão a correr-lhe bem em França. Com uma época marcada por lesões, o 'Le Parisien' garante que os parisienses pretendem desfazer-se do espanhol de 36 anos já no final da época.



"O Sergio Ramos pensou que o Florentino Pérez ia fazer o que ele queria, mas enganou-se", explicou Guti, também ele antigo jogador dos merengues.



"O Sergio Ramos sabe que se enganou ao esticar a corda na hora de negociar com Florentino Pérez. Pensou que o Florentino lhe ia dar o que ele queria, mas não se deu conta que para o Florentino o Real Madrid está acima de tudo", prosseguiu Guti.



"Quando se chega a certa idade renova-se por um ano, isto serve para o Sergio Ramos e para todos, mas ele não compreendeu isso. Agora está a arrepender-se porque era uma lenda do Real Madrid, podia acabar a carreira no clube e não o aproveitou. Saiu pela porta de trás, foi uma má saída para ele", concluiu Guti.





"RAMOS creía que FLORENTINO iba a hacer lo que ÉL QUISIERA...



... y para FLORENTINO, el MADRID está POR ENCIMA de TODO" @GUTY14HAZ, contundente en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/WWzF9qVN7Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2022