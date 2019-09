«Sergio Ramos parece uma turista sueca»: sócio pede a Florentino para pôr o capitão na ordem

Florentino Pérez foi questionado pelos sócios em Assembleia sobre os resultados desportivos aquém do esperado, a política de contratações e até sobre o comportamento de algumas das principais estrelas da equipa. Houve mesmo quem pedisse ao presidente do Real Madrid para exercer a sua autoridade perante Sergio Ramos. "Diga a Sergio Ramos para não estar todos os dias no Instagram, noutro dia parecia uma turista sueca com aquele chapéu rosa", apelou um dos sócios.







É difícil contar as tatuagens de Sergio Ramos



O sócio em causa não se calou. "Não se admite que enquanto o Real Madrid perde com o Ajax, o capitão esteja a gravar um programa numa das torres do Bernabéu".Outro sócio lamentou a forma como o Real Madrid despediu Lopetegui e apelou a que sejam revistos os preços dos bilhetes. E frisou: "Espero que o novo estádio nunca se chame Florentino Pérez".Houve também quem pedisse o "regresso de Mourinho". Neste caso, a plateia respondeu com alguns assobios.