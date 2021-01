Sergio Ramos recusa baixar salário e saída do Real Madrid está iminente

A longa novela entre Sergio Ramos e Real Madrid parece estar perto de chegar ao seu fim. De acordo com o 'Mundo Deportivo', que cita informações avançadas pelo diário 'ABC', o defesa-central espanhol não aceitou a última proposta de renovação apresentada por Florentino Pérez, que oferecia um contrato por mais dois anos ao capitão dos merengues, com uma redução salarial de 10 por cento - atualmente recebe 12 milhões de euros líquidos anuais.





Também durante esta madrugada, o programa 'El Chiringuito' havia avançado que o internacional espanhol demonstrou, junto do presidente dos blancos, a intenção de começar a ouvir propostas apresentadas por outros clubes, dado que demonstra que a ligação entre as duas partes está, por fim, concluída.No Bernabéu desde 2005, altura em que se transferiu desde o Sevilha, Sergio Ramos já disputou um total de 668 partidas pelos merengues, contando com um largo palmarés conquistado ao longo dessa ligação com o clube de Madrid.Atento a todos os episódios deste verdadeiro enredo, está o Paris Saint-Germain, que já se demonstrou determinado em contratar o defesa-central que no próximo dia 30 de março cumpre 35 anos de idade.